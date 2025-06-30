Спецтрибунал щодо злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя – юрист

Спеціальний трибунал для розслідування злочину російської агресії проти України доповнює існуючі механізми правосуддя, стає критично важливим кроком для утвердження принципу верховенства права в міжнародних відносинах та забезпечення невідворотності покарання за найтяжчі міжнародні злочини, вважає адвокат АО Barristers Вікторія Загоруй.

Коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" правовий бік створення спецтрибуналу, вона зазначила "трибунал є тимчасовим міжнародним судовим органом (ad hoc), створеним з конкретною метою: розслідування та судове переслідування осіб, відповідальних за вчинення цього ключового злочину". При цьому статут спецтрибуналу уточнює, що "злочин агресії" означає планування, підготовку, ініціювання або виконання особою, яка має можливість ефективно здійснювати контроль над політичними чи військовими діями держави або керувати ними, акту агресії, який за своїм характером, тяжкістю та масштабом є явним порушенням статуту ООН.

"Необхідність створення такого органу зумовлена наявністю так званої "юрисдикційної прогалини" в міжнародному праві. Основна перешкода для розслідування злочину агресії в національних судах або у Міжнародному кримінальному суді - це імунітет вищих посадових осіб (глави держави, уряду, міністра закордонних справ), який захищає їх від іноземної юрисдикції під час перебування на посаді. Спетрибунал, що діятиме від імені міжнародної спільноти та створюється під егідою Ради Європи, призначений саме для того, щоб подолати цей імунітет", - підкреслила юрист.

Загоруй зазначила, що "цей механізм дозволить притягнути до відповідальності найвищих керівників держави-агресора, незалежно від їхнього поточного статусу".

Крім того, механізм спецтрибуналу передбачає пряму та беззаперечну юрисдикцію над злочином агресії, яка дозволяє переслідувати керівництво Російської Федерації, попри те, що РФ не є стороною Римського статуту.

Також спецтрибунал матиме міжнародну правосуб'єктність, а не статус гібридної або національної структури, передбачає можливість заочного судочинства (in absentia proceedings), яке "дозволяє здійснювати правосуддя навіть у випадку, якщо обвинувачені не будуть фізично присутні в залі суду", а також означає, що "амністія, надана будь-якій особі, яка підпадає під юрисдикцію спецтрибуналу, не є перешкодою для кримінального переслідування".

"Це вкрай важливо, оскільки це запобігає тому, щоб національні амністії або амністії третіх сторін могли перешкодити правосуддю за злочин агресії. Відтак, створення спецтрибуналу є історичним кроком, що чітко встановлює відповідальність для вищих посадових осіб за злочин агресії, повністю ігноруючи їхні персональні імунітети", - сказала вона.

Коментуючи співвідношення спецтрибуналу та Міжнародного кримінального суду (МКС) Загоруй зазначила, що "це різні, але компліментарні інституції". Так, зокрема, МКС має юрисдикцію щодо чотирьох основних міжнародних злочинів: геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини, злочин агресії.

Україна визнала юрисдикцію МКС щодо злочинів проти людяності та воєнних злочинів, вчинених на її території, шляхом подання двох заяв відповідно до статті 12(3) Римського статуту. Це дозволяє Прокурору МКС розслідувати та переслідувати ці категорії злочинів.

В той же час, юрисдикція МКС щодо злочину агресії є обмеженою. Згідно з Кампальськими поправками до Римського статуту, МКС може розглядати цей злочин лише за умов, якщо держава-агресор та держава-жертва є учасницями Римського статуту та ратифікували ці поправки, а також за умови, що справа передається на розгляд МКС Радою Безпеки ООН.

"Оскільки ані Україна, ані РФ не ратифікували Римський статут та поправки щодо агресії, а РФ як постійний член Ради Безпеки ООН має право вето, МКС не може самостійно розпочати переслідування за цей конкретний злочин. Це й створює ту саму юрисдикційну прогалину, яку покликаний заповнити спеціальний трибунал. Він не дублюватиме роботу МКС, а доповнюватиме її, забезпечуючи всебічне охоплення злочинів, скоєних під час агресії", - пояснила Загоруй.

Вона підкреслила, що МКС розслідує воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, вчинені на території України, і це стосується конкретних дій: вбивств цивільних, тортур, депортацій, руйнування цивільної інфраструктури тощо. Відповідальність за них можуть нести як рядові виконавці, так і їхні командири.

В той же час, спеціальний трибунал зосередиться виключно на злочині агресії — тобто на самому факті планування, підготовки, ініціювання та ведення загарбницької війни. Відповідальність за цей злочин несе виключно вище політичне та військове керівництво держави-агресора.

Також Загоруй зазначила, що взаємодія спецтрибуналу та МКС базуватиметься на принципі ne bis in idem (ніхто не може бути покараний двічі за одне й те саме діяння), який є фундаментальним у міжнародному праві.

"Особа не може бути засуджена двічі за один і той самий злочин. Однак одна й та сама особа може бути засуджена за різні злочини. Наприклад, високопосадовець може бути засуджений спецтрибуналом за злочин агресії (за наказ розпочати війну), а також цей же посадовець може бути засуджений МКС за злочини проти людяності (наприклад, за політику депортації дітей) або за воєнні злочини (за накази про невибіркові обстріли міст)", - пояснила юрист.

Вона зазначила, що спеціальний трибунал може укладати угоди або практичні домовленості з МКС для забезпечення ефективного здійснення їхньої відповідної юрисдикції. Зокрема, щоразу, коли особа, на яку видано ордер на арешт МКС, утримується під вартою в слідчих ізоляторах МКС, спецтрибунал надає пріоритет провадженню в МКС.

"Діяльність судів буде скоординованою, щоб забезпечити всеохопне правосуддя та повну відповідальність за всі категорії міжнародних злочинів. Фокусуючись виключно на злочині агресії, трибунал має на меті притягнути до відповідальності вище керівництво РФ, тих, хто несе відповідальність за саме рішення розпочати війну. Для жертв війни, які постраждали від конкретних злочинів, як-от руйнування майна чи незаконне ув'язнення, механізмами правосуддя залишаються національні суди України та МКС, які вже активно працюють над документуванням та розслідуванням цих злочинів", - підкреслила Загоруй.