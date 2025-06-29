Російська пропаганда поширює фейк про військових-браконьєрів на Сумщині

Російські телеграм-канали поширюють фейкову історію про двох офіцерів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, затриманих за браконьєрство на Сумщині, для ілюстрації використовують скриншот реальної новини українського медіа, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО у суботу.

"В оригінальній публікації немає жодної згадки про причетність до злочину військовослужбовців. Кремлівські фейкороби просто вигадали цю деталь, щоб створити фальшивий наратив про "злочинність з-поміж військових ЗСУ", — йдеться в повідомленні.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14762