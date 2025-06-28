Кравченко про справу "Автомагістраль-Південь": Всі оголошені підозри — законні, обґрунтовані та підтверджені судовими експертизами

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що всі оголошені підозри у кримінальному провадженні проти компанії "Автомагістраль-Південь" є законними, обґрунтованими та підтвердженими результатами судових експертиз.

"Сьогодні разом із профільним заступником особисто розібрався з кримінальним провадженням щодо компанії "Автомагістраль-Південь", яка будує та відновлює інфраструктурні об’єкти за бюджетні кошти. Вивчив матеріали справи глибоко — всі оголошені на сьогоднішній день підозри є законними та підтвердженими результатами проведених судових експертиз", —повідомив Кравченко у своєму телеграм-каналі, відповідаючи на звернення компанії.

За його словами, адвокати компанії також зверталися до прокуратури. Один із захисників повідомив, що компанія проводить власні експертизи.

"Ми обов’язково розглянемо всі надані докази. Якщо буде потреба — призначимо комплексну експертизу", - наголосив генпрокурор.

Кравченко також повідомив, що доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень щодо компаній, які працюють в інфраструктурному секторі. За його словами, вже отримано першу інформацію — по інших бізнес-структурах також відкриті провадження, але розслідування з боку правоохоронців затягуються.

"Прокуратура перевірить усі факти, пов’язані з будівництвом, відбудовою, інфраструктурними контрактами. Ті, хто краде — відповідатимуть. А ті, проти кого фабрикують справи — будуть захищені", — додав Кравченко.