Інтерфакс-Україна
Події
12:11 27.06.2025

Через російську повітряну атаку на Полтавщині пошкоджено заклад охорони здоров'я

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Внаслідок масованої повітряної атаки пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я, без постраждалих, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут у п'ятницю.

"У результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я. На щастя, постраждалих немає", - написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось, внаслідок атаки російських БпЛА в ніч на п'ятницю зруйновано приміщення та пошкоджено транспорт в Кременчуцькому районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"На Полтавщині працює ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - повідомив він у телеграм-каналі.

Теги: #обстріл #полтавщина

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