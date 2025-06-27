Через російську повітряну атаку на Полтавщині пошкоджено заклад охорони здоров'я

Внаслідок масованої повітряної атаки пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я, без постраждалих, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут у п'ятницю.

"У результаті нічної атаки ворога та роботи ППО уламками також пошкоджено приміщення та обладнання закладу охорони здоров'я. На щастя, постраждалих немає", - написав він у Телеграмі.

Як повідомлялось, внаслідок атаки російських БпЛА в ніч на п'ятницю зруйновано приміщення та пошкоджено транспорт в Кременчуцькому районі, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

"На Полтавщині працює ППО. Зафіксовано падіння уламків ворожих БпЛА у Кременчуцькому районі. Пошкоджено транспортні засоби та приміщення одного з продовольчих супермаркетів. Інформації щодо постраждалих не надходило", - повідомив він у телеграм-каналі.