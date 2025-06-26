Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE (Security Action for Europe), оскільки має перевірені на полі бою знання про ефективність зброї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми цінуємо програму ЄС – "Безпекові дії для Європи" – і вважаємо, що Україна повинна бути її повноправним учасником. Адже ми маємо найсучасніші, перевірені на полі бою знання про те, яка зброя є найефективнішою. Україна повинна брати участь у спільних закупівлях оборонної продукції – як від виробників ЄС, так і від українських", - сказав Зеленський під час виступу на саміті Європейської Ради.

Він наголосив, що оборонні галузі можуть працювати як єдина система, що забезпечує безпеку для всієї Європи. "І це станеться", - додав президент.

Окрім того, Зеленський нагадав, що нещодавній саміт НАТО чітко показав про те, що США залишається з Європою, але очікуючи що Європа щороку буде нарощувати власні оборонні можливості.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14883