Інтерфакс-Україна
Події
21:51 26.06.2025

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

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Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE (Security Action for Europe), оскільки має перевірені на полі бою знання про ефективність зброї, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми цінуємо програму ЄС – "Безпекові дії для Європи" – і вважаємо, що Україна повинна бути її повноправним учасником. Адже ми маємо найсучасніші, перевірені на полі бою знання про те, яка зброя є найефективнішою. Україна повинна брати участь у спільних закупівлях оборонної продукції – як від виробників ЄС, так і від українських", - сказав Зеленський під час виступу на саміті Європейської Ради.

Він наголосив, що оборонні галузі можуть працювати як єдина система, що забезпечує безпеку для всієї Європи. "І це станеться", - додав президент.

Окрім того, Зеленський нагадав, що нещодавній саміт НАТО чітко показав про те, що США залишається з Європою, але очікуючи що Європа щороку буде нарощувати власні оборонні можливості.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14883

Теги: #безпека #європа #зеленський

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