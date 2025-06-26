Інтерфакс-Україна
Події
21:24 26.06.2025

ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

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Лідери країн-членів Європейського союзу знову підтвердили підтримку всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України, заснованого на принципах міжнародного права.

"Посилаючись на свої попередні висновки, Європейська Рада знову підтверджує свою підтримку всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру в Україні, заснованого на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - сказано у висновках засідання Європейської ради, ухвалений 26 країнами-членами 26 червня в Брюсселі. Не підтримала Угорщина.

В документі зазначається, що, "підтверджуючи принципи, викладені 6 березня 2025 року, Європейська Рада вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення такого миру, включаючи ті, що очолюють Сполучені Штати". "Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть робити свій внесок у всі ці мирні зусилля, зокрема шляхом активізації своєї глобальної інформаційно-просвітницької діяльності, відповідно до мети Європейського Союзу сприяти миру, закріпленої в Договорах", - наголошується у висновках.

Європейська Рада також "рішуче засудила безперервне бомбардування Росією цивільного населення та цивільної інфраструктури і закликає до повного, безумовного та негайного припинення вогню". "Європейська Рада вітає готовність України в цьому відношенні. Вона закликає Росію продемонструвати справжню політичну волю припинити свою агресивну війну, погодитися на таке припинення вогню та розпочати змістовні переговори. Європейський Союз готовий посилити тиск, якщо це необхідно для досягнення цієї мети, зокрема за допомогою нового потужного пакету санкцій, що включає способи подальшого спрямування енергетичних доходів Росії", - запевнили лідери ЄС.

Крім того, у висновках підкреслюється важливість гуманітарних зусиль та заходів зміцнення довіри, зокрема обміну військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення всіх викрадених українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно депортованих та переданих до Росії та Білорусі. "Європейська Рада підтверджує свою незмінну та непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - констатували лідери ЄС.

У висновках також сказано, що відповідно до підходу "мир через силу", який вимагає від України перебувати в максимально сильній позиції, маючи власні потужні військові та оборонні можливості як важливий компонент, Європейський Союз "продовжуватиме надавати, у координації з однодумцями-партнерами та союзниками, всебічну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу".

Теги: #рада #війна #мир #позиція #єс

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