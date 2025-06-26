02:14 26.06.2025
Загинув чоловік, поранений внаслідок удару по Таврійському Херсонської області
У результаті російського авіаційного удару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області загинув місцевий житель.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", – написав Прокудін.
Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9054