Загинув чоловік, поранений внаслідок удару по Таврійському Херсонської області

У результаті російського авіаційного удару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", – написав Прокудін.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9054