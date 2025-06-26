Інтерфакс-Україна
Події
02:14 26.06.2025

Загинув чоловік, поранений внаслідок удару по Таврійському Херсонської області

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У результаті російського авіаційного удару по населеному пункту Таврійське в Білозерському районі Херсонської області загинув місцевий житель.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Поранення, несумісні з життям, дістав чоловік 1987 року народження. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", – написав Прокудін.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/9054

Теги: #херсонська #загиблий #атака

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