Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

Російська армія здійснила авіаційний удар по населеному пункту Таврійське Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого постраждав місцевий житель.

"Зокрема, керовані авіабомби поцілили по житловій забудові. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна", – повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у Телеграм.

Постраждалого доставила до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38126