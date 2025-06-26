Інтерфакс-Україна
Події
01:14 26.06.2025

Російська авіація вдарила по Таврійському на Херсонщині, поранено чоловіка – ОВА

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Російська армія здійснила авіаційний удар по населеному пункту Таврійське Білозерської громади Херсонської області, внаслідок чого постраждав місцевий житель.

"Зокрема, керовані авіабомби поцілили по житловій забудові. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього – мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна", – повідомила Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) у Телеграм.

Постраждалого доставила до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/38126

Теги: #херсонська #постраждалі #атака

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