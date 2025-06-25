Інтерфакс-Україна
Події
22:15 25.06.2025

Глава нацрозвідки США Габбард підтримала заяву Трампа про знищення ядерних обʼєктів Ірану

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Нові розвідувальні дані Сполучених Штатів підтверджують, що ключові ядерні об’єкти Ірану — Натанз, Фордоу та Есфахан — були знищені, і їхнє відновлення потребуватиме років, заявила директор Національної розвідки США Тулсі Габбард у дописі в соціальній мережі Х.

"Нова розвідка підтверджує те, що @POTUS (президент США - ІФ-У) неодноразово заявляв: ядерні об'єкти Ірану були знищені. Якби іранці вирішили відновити, їм довелося б повністю відновити всі три об'єкти (Натанз, Фордоу, Есфахан), що, ймовірно, займе роки.

У своєму дописі Тулсі Габбард також розкритикувала інформаційну кампанію окремих ЗМІ, звинувативши їх у маніпуляціях:

"Пропагандистські ЗМІ застосували свою звичайну тактику: вибірково випустити частини незаконно просочилися секретних оцінок розвідки (навмисно оминаючи той факт, що оцінка була написана з "низькою впевненістю"), щоб спробувати підірвати рішуче керівництво президента Трампа та хоробрих військовослужбовців і жінок", - написала Габбард.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп назвав неправдивими повідомлення CNN і The New York Times про те, що удари США по іранських ядерних об'єктах не досягли поставленої мети: "Фейкові новини CNN і збанкрутілої The New York Times об'єдналися у спробі принизити значення одного з найуспішніших військових ударів в історії", - написав раніше Трамп у соцмережі Truth Social.

Джерело: https://x.com/dnigabbard/status/1937934899710710170?s=46

Теги: #медіа #іран #критика #сша

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