Харків'янина засуджено до 5,5 років в'язниці за підпал автівки військовослужбовця

Салтівський районний суд Харкова визнав 26-річного місцевого мешканця винним у підпалі та замаху на підпал автівок військовослужбовців Збройних сил України.

"Йому призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі... Наразі триває строк на апеляційне оскарження", - повідомила пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, обвинувачений, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом, у серпні минулого року в пошуках заробітку через телеграм вийшов на чоловіка, який запропонував йому підпалювати автівки українських військових за $1,5 тис. "Роботодавець" надав детальні інструкції, як треба діяти то поставив умову обов'язкової фото- або відеофіксації виконання "завдання".

Ввечері 16 серпня минулого року обвинувачений підпалив Mitsubishi Carisma, який мав візуальні ознаки військового транспортного засобу і належав колишньому військовослужбовцю. Свої дії чоловік зафільмував на мобільний телефон.

За декілька днів фігурант побачив Volkswagen Transporter Т4 зеленого кольору. Ідентифікувавши автомобіль як військовий, чоловік сфотографував його та надіслав зображення "роботодавцю", аби отримати від нього вказівки.

У цей час чоловіка помітили та затримали правоохоронці. Обіцяних грошей за підпал він так і не отримав. Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.