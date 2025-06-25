З окупованої території в Україну повернувся 17-річний хлопець

17-річний юнак повернувся на підконтрольну уряду територію України з-під російської окупації та зміг возз’єднатися з родичами, повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути 17-річного хлопця, якого війна розлучила з рідними ще у 2022 році. Після тривалого перебування в окупації та вимушеного виїзду до Росії він зміг подолати всі труднощі та нарешті возз’єднатися з мамою і сестрою, які чекали на нього в Україні", - написав Єрмак в Телеграм у середу.

15 червня радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна повідомляла, що в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 1359 дітей. Окрему увагу приділили необхідності повернення викрадених дітей, чиї імена увійшли до початкового списку, який Україна передала РФ під час перемовин у Стамбулі в межах заходів з побудови довіри. Після цього з окупованої території в Україну повернувся ще один 15-річний хлопець з мамою.