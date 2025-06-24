Одну людину поранено внаслідок атаки російського дрона по Купʼянську - прокуратура

Мешканець Куп'янська, Харківської області, зазнав поранень внаслідок атаки російського дрона, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Близько 16:10 ЗС РФ вдарили по Купʼянську (Харківська обл), застосувавши fpv-дрон. Боєприпас був скинутий на територію приватного домоволодіння: пошкоджено будинок. 76-річний чоловік отримав вибухове поранення. Постраждалого доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).