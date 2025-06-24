Генпрокурор Кравченко скасував пілотний механізм добору до кадрового резерву та анонсував підготовку нового закону

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ухвалив рішення про скасування Положення про порядок добору кандидатів до кадрового резерву, зазначивши, що пілотна ініціатива не досягла своєї мети.

"Ідея, закладена в ініціативу, правильна: створити прозорий і справедливий механізм добору керівників органів прокуратури. Однак, пілотний проєкт по впровадженню цієї ініціативи не виконав свого основного завдання", - написав він в телеграм-каналі у вівторок.

Окрім того, за його словами, процедури виявилися надмірно складними, зарегульованими, затягнутими і, в окремих аспектах, дискримінаційними. А Положення дозволяло призначення поза межами резерву, що суперечило самій логіці створення механізму.

"У нинішніх умовах, коли низка прокуратур залишаються без керівництва, ми не маємо ні часу, ні простору для процесів, які не дають результату. І головне — у ці складні часи ми не маємо права гальмувати роботу. Мені потрібні люди, які здатні діяти, а не витрачати роки на узгодження і малювання презентацій", - заявив він.

Водночас генпрокурор зазначив, що підтримує ідею прозорого, заснованого на заслугах відбору прокурорів на керівні посади.

Він також повідомив, що розпочато розробку змін до законодавства, як передбачено ініціативою ЄС "Ukraine Facility", і прийняття спеціального закону з урахуванням кращих європейських стандартів.

"Цей процес буде проходити у відкритий спосіб, із залученням міжнародних експертів та після консультацій з Венеціанською комісією. Ми врахували всі недоліки пілоту. Тепер наше завдання: закріпити ефективний, реалістичний і працюючий механізм добору, який справді служитиме інтересам держави", - наголосив Кравченко.