Інтерфакс-Україна
Події
15:40 24.06.2025

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

1 хв читати
Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд – Зеленський

Оборонний виробничий потенціал України перевищив $35 млрд, що включає майже 1000 видів продукції, проте 40% не має належного фінансування, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наш оборонний виробничий потенціал перевищив 35 мільярдів доларів США. Він включає майже 1000 видів продукції, від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40 відсотків цього потенціалу не має належного фінансування", - сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Форуму оборонних індустрій на саміті НАТО.

Президент зазначив, що Україна може виробляти понад 8 мільйонів безпілотників різних типів щороку, проте фінансування дозволяє виробляти набагато менше.

"Водночас Росія використовує для оборони не тільки свої нафтові доходи, а й ресурси таких режимів, як Північна Корея та Іран, а також корупційні зв'язки Росії в інших країнах. Тому наша єдина солідарність є найкращою відповіддю на військову мережу Росії", - додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включаючи обмін досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає найбільше.

Президент закликав учасників форму збільшити інвестиції в Україну у спільне виробництво зброї – "і вся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною нової, більш потужної європейської системи оборони та безпеки".

Теги: #нато #опк #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 24.06.2025
Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

Рютте: можемо з упевненістю припустити, що в декларації саміту НАТО йтиметься про підтримку України

14:44 24.06.2025
Зеленський – Рютте: Україна розраховує на продовження підтримки ППО

Зеленський – Рютте: Україна розраховує на продовження підтримки ППО

14:20 24.06.2025
Зеленський прибув до приміщення Всесвітнього форуму у Гаазі на саміт НАТО

Зеленський прибув до приміщення Всесвітнього форуму у Гаазі на саміт НАТО

12:58 24.06.2025
Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Нідерландів

Зеленський прибув до резиденції прем’єр-міністра Нідерландів

12:40 24.06.2025
На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

11:01 24.06.2025
Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті НАТО

Зеленський планує зустрітися з Трампом на саміті НАТО

10:23 24.06.2025
Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

Зеленський: Росія може напасти на країну НАТО "протягом п'яти років" – ЗМІ

04:51 24.06.2025
Зеленський обговорив у Британії виготовлення БпЛА

Зеленський обговорив у Британії виготовлення БпЛА

22:39 23.06.2025
Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять Україні - нардеп

Головне, щоб на саміті НАТО не було скандалів, що шкодять Україні - нардеп

22:06 23.06.2025
Жодних проривів від саміту Північноатлантичного альянсу чекати не варто - голова делегації Ради у ПА НАТО

Жодних проривів від саміту Північноатлантичного альянсу чекати не варто - голова делегації Ради у ПА НАТО

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

На Куп’янському напрямку необхідно евакуювати понад 6 тис. осіб – ОВА

На саміті Зеленський зустрінеться з лідерами Європейської групи п’яти та генсеком НАТО

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 153 людей, 12 у важкому стані

Президент Євроради: ми продовжимо надавати повну підтримку Україні та тиснути на Росію за допомогою санкцій

Офіс генпрокурора: фігурантка справи про розкрадання Міноборони викрила спільників — державі повернули понад 42 млн грн

Мерц: Путін розуміє лише мову сили, з ним треба говорити цією мовою

Кількість загиблих у Дніпрі зросла до 9, близько 100 постраждалих – ОВА

В бідних громадах більша потреба в наданні соціальних виплат - Жолнович

У Дніпрі уже 8 загиблих і 84 постраждалих - ОВА

Україна та Рада Європи підпишуть угоду про створення спецтрибуналу за злочин агресії РФ - нардеп

Внаслідок масованої атаки ворога на Дніпропетровщину 9 загиблих та понад 70 поранених, серед яких є діти

Трамп: і Ізраїль, і Іран порушують режим припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА