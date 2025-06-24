Інтерфакс-Україна
Події
13:45 24.06.2025

УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

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УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали допомогу пораненим через російський обстріл Сумщини вночі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області спільно з іншими рятувальними службами працював на місці ліквідації наслідків обстрілу. Волонтери надавали першу допомогу пораненим, а також транспортували тіла загиблих", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялось, у ніч проти вівторка російські окупанти атакували Сумську область ударними безпілотниками, спалахнула пожежа. Внаслідок атаки троє загиблих, серед них дитина, шестеро поранених, серед яких троє дітей, близько 30 будинків пошкоджено.

Теги: #обстріл #допомога #учх #тчху #сумщина

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