УЧХ допомагав пораненим через обстріл РФ Сумщини

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали допомогу пораненим через російський обстріл Сумщини вночі.

"Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Сумській області спільно з іншими рятувальними службами працював на місці ліквідації наслідків обстрілу. Волонтери надавали першу допомогу пораненим, а також транспортували тіла загиблих", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у вівторок.

Як повідомлялось, у ніч проти вівторка російські окупанти атакували Сумську область ударними безпілотниками, спалахнула пожежа. Внаслідок атаки троє загиблих, серед них дитина, шестеро поранених, серед яких троє дітей, близько 30 будинків пошкоджено.