Жолнович: маємо допомагати людям, які заходять в літній вік, зберігати свої компетенції і набувати нові

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович підкреслює важливість допомоги людям, які заходять в літній вік, зберігати свої компетенції і набувати нових компетенцій.

"Мені 46 років. Розуміючи, що моя сьогоднішня зайнятість тимчасова, я усвідомлюю, що наступну свою роботу мені треба буде шукати тоді, коли мені буде близько до 50-ти. І це уже по наших мірках буде дуже непростий для мене процес. Адже, це той вік, де я починаю підпадати під сегрегацію, під виключення, де я уже не буду привабливим працівником для якогось роботодавця. Чи усвідомлюю я себе так? Насправді -ні. Що я відчуваю? Велику кількість енергії, знань, досвіду, можливостей, впевненості, в тому, що я роблю. І я розумію, що цей потенціал за різних обставин в багатьох людей сьогодні викидається, стає непотрібним. Люди такого віку тільки через вік можуть навіть не потрапити на якусь співбесіду", - сказала Жолнович на заході з презентації дослідження "Активне довголіття в Україні: дослідження поточного стану та бар’єрів" у вівторок в Києві.

Вона відзначила, що така проблема має наслідки і для економіки країни, так як на сьогодні в Україні працюючі і пенсіонери складають один до одного, а частка людей літнього віку в загальному зрізі суспільства становить майже 20%.

"Це велика частка, і якщо її викинути з економічного життя, а ще туди захопити категорію 50+, людей, які ще принаймні 15 років за законодавством мали би активно вкладатися в економіки країни, то ми собі як державі суттєво підрізаємо крила. Ми створюємо ситуацію, за якою сьогодні на ринку (я викидаю державний сектор і те, що фінансується за бюджетні кошти) працює всього 6 млн людей. Все інше - це в тій чи іншій мірі утриманці. Наскільки це реально бути успішною, багатою, розвиненою країною за такого співставлення?", - додала Жолнович.

У зв'язку з тим, вона підкреслила, що і держава і громадськість має допомагати людям, які заходять в літній вік, зберігати свої компетенції і набувати нових компетенцій.

"Адже це не тільки про активну зайнятість, а й про зменшення періоду, коли людина потребуватиме фізичного догляду", - підкреслила міністр.