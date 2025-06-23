Конкурсна комісія завершила співбесіди з кандидатами на очільника БЕБ і перейшла до закритого обговорення кандидатур

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) завершила співбесіди з усіма фіналістами та почала обговорення кандидатур.

"Наш намір – відновити нашу роботу пізніше сьогодні, як ми і оголосили, щодо прийняття рішення за результатами конкурсу після дуже інтенсивного конкурсного відбору", - сказала голова комісії Лаура Стефан під час прямої трансляції співбесід.

Вона зазначила, що у кандидатів є багато навичок для роботи в бюро та формування команд.

Вона також подякувала кандидатам за терплячість. "Це ніколи не легко - бути під увагою громадськості. Мені здається, це також гарна перевірка для майбутнього керівника бюро, тому що, звісно, ця посада буде отримувати дуже багато уваги з боку громадськості, адже так і має бути в демократичному суспільстві", - наголосила вона.

Як і планувалося, комісія проводила співбесіди онлайн. Розмови з кандидатами тривали до двох годин у форматі питання-відповідь.

Як повідомлялось, 8 червня, члени комісії від України пропонували призупинити конкурс через отримання листа від СБУ щодо підозри трьох кандидатів у зв’язках з рф та просили надати службі більше часу на розслідування. Три міжнародні члени комісії проголосували за продовження конкурсу, а оскільки, за законом, їх голоси переважають - через 24 години конкурс мав продовжитись.

9 червня члени комісії від України - Юрій Пономаренко, Олег Гиляка та Тетяна Мацелик - не прийшли на засідання, тим самим зірвавши кворум. Планувалося, що співбесіди з 16 кандидатами пройдуть 8-10 червня, 10 червня по обіді мали визначити переможця.

Пізніше комісія затвердила новий графік співбесід з фіналістами, та визначила дні їх проведення - 21, 22 та 23 червня.