Новопризначений генпрокурор серед своїх пріоритетів назвав нульову толерантність до корупції та створення умов для захисту бізнесу

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що традиційного ритуалу представлення президентом України на посаді не буде, та розповів про свої пріоритети на посаді.

"Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді Генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення", - написав він у телеграмі у понеділок.

"По-перше, президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень. По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня", - наголосив він.

Кравченко окреслив свої пріоритети на посаді:

• Зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

• Забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

• Контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

• Створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

• Забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

• Особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоров'я дітей і неповнолітніх;

• Невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

"Дякую за довіру", - додав він.

17 червня Верховна Рада дала згоду президенту України на призначення генеральним прокурором Кравченка. 21 червня указ було розміщено на сайті глави держави.

Генеральним прокурором України з липня 2022 до жовтня 2024р був Андрій Костін, народний депутат України IX скликання, голова комітету ВР з питань правової політики. У 2024 р. Костін подав у відставку з посади генпрокурора на фоні скандалу довкола прокуратури Хмельниччини, де 49 прокурорів оформили фіктивну інвалідність і отримували мільйонні виплати з державного бюджету.

В квітні 2025 року Зеленський підписав укази про призначення Костіна послом України в Королівстві Нідерланди та представником України при Організації із заборони хімічної зброї.