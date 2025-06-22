Інтерфакс-Україна
Події
13:44 22.06.2025

Головний рабин України про удари США по Ірану: Цей день увійде в історію падіння зла у світі

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Головний рабин України про удари США по Ірану: Цей день увійде в історію падіння зла у світі

Головний рабин України Моше Реувен Асман висловив сподівання, що удари США по Ірану в ніч на неділю стануть початком падіння всіх тоталітарних злочинних режимів по світі, при цьому відзначивши, що "не радіє смерті людей".

"Цей день увійде в історію падіння зла! Сьогодні злісне серце, що десятиліттями стукало в такт заклику "стерти Ізраїль з лиця землі", розсипалося в пил… Те, що будувалося таємно в підземних шахтах заради знищення Єрусалима і всіх євреїв, сьогодні перестало існувати. Попіл реакторів - ось усе, що залишилося від загрози, яка годувала терор дорогоцінним ураном і кидала "Шахеди" на мирні міста України та Ізраїлю! Я не радію смерті людей, я радію над падінням лиходіїв", - написав Асман у Facebook у неділю.

Він відзначив, що "нечестя, виплекане в тіні центрифуг (зі збагачення урану – ІФ-У), зруйноване рукою, яка сьогодні обрала бути знаряддям справедливості".

"І нехай вороги почують попередження: кожен, хто піднімає меч проти Ізраїлю і невинних, піднімає його проти Самого Всевишнього - і рано чи пізно зустріне Його суд. Нехай цей день стане початком падіння всіх тоталітарних злочинних режимів вісі зла. Благослови Боже Америку!", - додав головний рабин України.

Як повідомлялося, США в ніч на неділю завдали удару по трьох ключових ядерних об'єктах в Ірані, по що повідомив президент США Дональд Трамп. Атаковані ядерний комплекс Натанз зі збагачення урану у 250 км на південь від Тегерана, секретний об'єкт Фордо біля міста Кум в горах, а також ядерний дослідницький комплекс в Ісфахані, відкритий за підтримки Китаю у 1984 році.

Теги: #іран #моше_реувен_асман #удар #сша

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