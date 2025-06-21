Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого дрона в Херсонській області – ОВА

Російські військові атакували з дрона жителя Кізомиса, повідомляє Херсонська ОВА в Телеграм у суботу.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 73-річний чоловік. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення грудної клітки. Потерпілого доправили до лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - сказано в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/khersonskaODA/37915