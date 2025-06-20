Рада ЄС 23 червня обговорить 18-й пакет санкцій для Росії, ухвалення рішення не передбачається

Рада Європейського союзу з питань закордонних справ обговорить запропонований Європейською комісією 18-й пакет санкцій для Росії через війну в Україні з наміром досягти прогресу в цьому питанні. Ухвалення рішення не очікується.

Про це повідомив у п’ятницю в Брюсселі напередодні засідання, що відбудеться у понеділок, високопосадовий європейський дипломат.

"Ми очікуємо прогресу щодо 18-го пакету санкцій і ми працюватимемо над цим. Це засідання у понеділок відбудеться, це лише кілька днів до засідання Європейської Ради, і я впевнений, що також дебати на рівні міністрів у понеділок допоможуть нам досягти консенсусу щодо 18-го пакету", - сказав він.

При цьому дипломат зазначив, що на засіданні 18-й пакет санкцій буде предметом обговорення, але не ухвалення рішення.