СБУ затримала ще 6-х проросійських інтернет-агітаторів у різних регіонах України

Фото: https://t.me/SBUkr/

Служба безпеки України затримала ще шістьох проросійських інтернет-агітаторів, які виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, інформують в СБУ.

В телеграм-каналі в п'ятницю СБУ зазначає, що в Києві затримано колишнього пропагандиста однієї із українських прокремлівських газет, який після закриття редакції почав вести спортивну колонку в одному із відомих інтернет-видань України.

"Займаючись основною роботою в редакції, фігурант паралельно публікував дописи в телеграм-каналах, де закликав до бомбардування українських міст та захоплення Києва", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, за інформацією української спецслужби, в столиці викрито ще одного інтернет-провокатора. Ним виявився 26-річний фітнес-тренер, який на своїй сторінці в Інстаграмі закликав чоловіків уникати мобілізації та поширював фейки про Сили оборони.

"У Фастівському районі Київщини затримано громадянина однієї з країн центральної Азії, який закликав українців скласти зброю перед рашистами", - повідомляє СБУ.

Згідно з повідомленням СБУ, для "розгону" ворожого контенту іноземець створив акаунти в Інстаграмі, Тіктоку та Фейсбуку з аудиторією у 60 тисяч користувачів.

В той же час Київська обласна прокуратура в телеграм-каналі інформує про затримання 57-річного громадянина Туркменістану за виправдуванні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Також, а інформацією СБУ, кіберфахівці Служби затримали киянина, який у російських соцмережах героїзував окупаційні угруповання РФ.

У Кропивницькому затримано 41-річного переселенця з Донеччини, який в "Однокласниках" підтримував захоплення східного регіону України, а на Івано-Франківщині викрито 30-річного мешканця села Перехресне, який на своїй сторінці у Фейсбуку називав збройну агресію рф "громадянською війною".

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період), чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій).

Зловмисники перебувають під вартою.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської, Івано-Франківської, Кіровоградської обласної та Київської міської прокуратур, а також Офісу Генерального прокурора.