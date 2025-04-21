Інтерфакс-Україна
Події
16:19 21.04.2025

СБУ затримала 5-х проросійських агітаторів, серед яких однопартієць екснардепа Мураєва

2 хв читати
СБУ затримала 5-х проросійських агітаторів, серед яких однопартієць екснардепа Мураєва

Служба безпеки затримала 5-х проросійських інтернет-агітаторів, які публічно підтримували війну РФ проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів.

Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.

"За матеріалами справи, цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв путіна", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів.

Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ.

На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала окупантів та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.

Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Теги: #інтернет_агітатори #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:25 21.04.2025
Безробітна з Чернігівщини встановлювала "відеопастки", щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ

Безробітна з Чернігівщини встановлювала "відеопастки", щоб коригувати удари РФ по ешелонах ЗСУ

16:20 18.04.2025
СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

СБУ закликає громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня

10:41 18.04.2025
СБУ затримала експосадовицю суду, яка допомагала окупантам наступати на Покровськ

СБУ затримала експосадовицю суду, яка допомагала окупантам наступати на Покровськ

11:28 16.04.2025
СБУ одночасно затримала 9 агентів ФСБ на підготовці терактів у центральних та східних регіонах України, вилучено понад 30 кг вибухівки

СБУ одночасно затримала 9 агентів ФСБ на підготовці терактів у центральних та східних регіонах України, вилучено понад 30 кг вибухівки

ВАЖЛИВЕ

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя

ОСТАННЄ

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Кабмін призначив заступників міністра в Мінстратегпром

Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів - Кулеба

Внаслідок обстрілів Дніпропетровщини постраждало двоє людей – ОВА

"Суспільне" та Польське радіо уклали угоду про співпрацю на 5 років

Трамп посилює тиск на главу ФРС Павелла, вимагає негайного зниження ставок

Путін заявив, що бойові дії поновлено після завершення великоднього перемир'я

Раді пропонують розширити категорії осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Путін, говорячи про двосторонній порядок обговорення незавдання ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори з Україною - Пєсков

У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування вул. Лаврської і парка "Юність"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА