СБУ затримала 5-х проросійських агітаторів, серед яких однопартієць екснардепа Мураєва

Служба безпеки затримала 5-х проросійських інтернет-агітаторів, які публічно підтримували війну РФ проти України та виправдовували воєнні злочини окупантів.

Серед затриманих – 58-річний колишній функціонер забороненої партії "Наші" екснардепа Євгена Мураєва.

"За матеріалами справи, цей фігурант адміністрував одну із груп, яка популяризувала партію у Фейсбуку. Там він регулярно поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті, а також вихваляв путіна", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Як зазначається, загальна аудиторія ворожого інтернет-ресурсу становила 27 тис. користувачів.

Ще один фігурант – співробітник одного із заводів на Київщині, який популяризував окупантів під час спілкування з колегами.

Крім цього, СБУ затримала також ворожу агітаторку у столиці. Зловмисниця зареєструвалась у заборонній соцмережі "Вконтакте", де підтримувала окупаційні угруповання РФ.

На Прикарпатті викрито мешканку селища Богородчани, яка в "Одноклассниках" героїзувала окупантів та виправдовувала тимчасову окупацію східних регіонів України.

Інший фігурант – водій місцевої торговельної компанії, який під час робочих поїздок з колегами починав провокаційні розмови, виправдовуючи злочини Кремля.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності зловмисників.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.