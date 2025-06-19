Президенти Кіпру та Латвії обговорили ситуацію на Близькому сході та в Україні, висловившись за продовження її підтримки

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Президент Кіпру Нікос Христодулідіс і президент Латвії Едгарс Рінкевичс обговорили стосунки між двома країнами, а також безпекові питання, зокрема, ситуацію на Близькому сході та в Україні, висловившись за продовження її підтримки.

Згідно з повідомленням на сайті президента Кіпру, у рамках під час його поїздки у Латвію відбулись переговори у форматі "тет-а-тет" у Ризькому замку та зустрічі у розширеному форматі, президенти зробили заяви для преси.

"Я був радий обговорити сьогодні з моїм колегою двосторонні відносини та співпрацю в рамках Європейського союзу (ЄС), а також ми обговорили ширші питання безпеки. Обидві наші країни знаходяться дуже близько до епіцентру військових конфліктів. Ми ближче до України, і Кіпр, звичайно, безпосередньо постраждав від того, що відбувається на Близькому Сході", - сказав глава Латвії Рінкевичс та привітав президента Кіпру, який здійснив перший офіційний візит до Латвії.

Він додав, що у рамках двосторонніх відносин країни мають дуже тісний політичний діалог як на двосторонньому рівні, так в на рівні ЄС як держави-члени ЄС.

"Ми також обговорили той факт, що Кіпр наступного року головуватиме в Раді ЄС. Кіпр відіграватиме важливу роль у прийнятті рішень та формуванні наступної Багаторічної фінансової програми (БФР) ЄС, і я наголосив на наших пріоритетах у цьому відношенні. Це, звичайно, оборона та безпека, політика згуртованості, сільськогосподарська політика та транспортне сполучення", - сказав Едгарс Рінкевичс.

При цьому він висловив свою підтримку планам Кіпру приєднатися до Шенгенської зони: "Ми повністю підтримуємо членство Кіпру в Шенгенській зоні, ми віримо і абсолютно впевнені, що це лише сприятиме розвитку туризму та економічних зв'язків між нашими країнами. У цьому зв'язку можу лише сказати, що з нашого боку ми готові надати всю необхідну політичну та іншу підтримку цьому в ЄС, коли йдеться про приєднання Кіпру до Шенгенської зони".

"Ми також, звичайно, обговорили регіональні ситуації. Ми висловили нашу національну позицію щодо подій в Україні. Також слід сказати, що Латвія високо цінує позицію Кіпру щодо підтримки України, яка зараз протистоїть агресору", - сказав президент Рінкевичс, зазначивши, що не менш важливою темою є ситуація на Близькому Сході, зокрема, ескалація відносин між Іраном та Ізраїлем.

Президент Рінкевичс також сказав, що президент Христодулідіс поінформував його про настрої на Кіпрі, який знаходиться безпосередньо поруч із Близьким Сходом, що демонструє, наскільки насправді близький цей конфлікт до ЄС.

Зі свого боку президент Христодулідес сказав, що Кіпр та Латвія мають більше спільного, ніж здається на перший погляд: дві маленькі країни, держави-члени ЄС, що знаходяться на кордонах зовнішнього кордону ЄС. Дві держави-члени, які зазнали іноземної окупації, а у випадку Кіпру – держава-член, яка, на жаль, продовжує терпіти наслідки агресії, вторгнення Туреччини та триваючої окупації європейської території.

"Тож, шановний Едгарсе, наші країни завжди однозначно піднімали свій голос на підтримку міжнародного порядку, заснованого на повній повазі до міжнародного права, демократії та верховенства права, дотримуючись прав людини та основних свобод, і ставлячи їх на чільне місце в нашій зовнішній політиці", - констатував глава Кіпру.

Він додав, що обидва президенти також обмінялися думками щодо питань зовнішньої політики та оборони – тривожної ескалації в регіоні Кіпру та ЄС – та інших ключових питань, що стосуються порядку денного ЄС.

"Ми підтвердили нашу непохитну відданість продовженню підтримки України, а також зміцненню стратегічної автономії та конкурентоспроможності ЄС, а також ефективному вирішенню проблеми інструменталізації міграції, що було ще одним питанням, яке ми обговорювали сьогодні. Напередодні головування Кіпру в Раді ЄС у 2026 році я запевнив президента Рінкевичса, що Кіпр виступатиме чесним посередником, щоб підтримувати єдність ЄС", - підкреслив глава Кіпру.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації на Близькому Сході та ролі Кіпру, президент Едгарс сказав, що Кіпр є одним із таких шляхів евакуації для громадян третіх країн, і підтримав Кіпр за дуже активну роль у допомозі тим, хто зараз тікає із зони конфлікту.

Зі свого боку президент Христодулідіс, відповідаючи на запитання щодо українського питання та ситуації на Близькому Сході, сказав: "Кіпр дуже добре знає про вторгнення, окупацію, порушення суверенітету та територіальної цілісності, а також порушення міжнародного права та прав людини".

"У випадку з Україною, з самого початку ми були на правильному боці історії і продовжуватимемо бути, повністю підтримуючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Санкції – це дуже важливий інструмент ЄС, і саме тому ми підтримуємо санкційну політику ЄС. Але наші санкції можуть бути набагато ефективнішими, якщо всі держави-члени, і особливо країни, які прагнуть вступити до ЄС, повністю дотримуватимуться цієї політики. Якщо ми зможемо досягти повної відповідності санкційній політиці ЄС з боку країн-кандидатів, особливо в цьому аспекті, я вважаю, що це буде набагато ефективніше", - відзначив президент Кіпру.