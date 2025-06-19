У Харкові остаточно ліквідовано пожежу на підприємстві, яку спровокував ворожий обстріл 7 червня

Рятівники ДСНС остаточно загасили пожежу, яка спалахнула на цивільному підприємстві у Харкові внаслідок масованого ворожого удару в ніч проти 7 червня, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Роботи з її (пожежі - ІФ-У) гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялось, вночі 7 червня внаслідок масованого комбінованого удару по цивільному підприємстві у Київському районі Харкова сталися значні руйнування та масштабні пожежі в чотирьох виробничих будівлях. Співробітники ДСНС провели рятувальну операцію, в ході якої з-під завалів було врятовано 2 осіб. Під час подальших робіт стався обвал конструкцій, у результаті чого постраждав рятувальник.

8 червня 8:35 пожежу було локалізовано.

11 червня було завершено пошукову операцію, під час якої рятувальники вилучили з-під уламків шість тіл загиблих цивільних.