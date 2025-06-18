Інтерфакс-Україна
Події
11:55 18.06.2025

Ізраїльські танки відкрили вогонь по натовпу в Газі під час отримання продовольчої допомоги, 59 людей загинуло – ЗМІ

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У вівторок ізраїльські танки обстріляли натовп, який намагався отримати допомогу з вантажівок у Газі, вбивши, за даними медиків, щонайменше 59 осіб, повідомляє Reuters.

Свідки, опитані Reuters, повідомили, що ізраїльські танки випустили щонайменше два снаряди по багатотисячному натовпу, який зібрався на головній східній дорозі через Хан-Юніс в надії отримати їжу з вантажівок з гуманітарною допомогою, що проїжджають цим маршрутом.

"Раптом вони дозволили нам рухатися вперед і змусили всіх зібратися, а потім почали падати снаряди, танкові снаряди", - сказав Алаа, очевидець, в інтерв'ю Reuters у лікарні Насера.

На відео, поширеному в соціальних мережах, видно близько десятка понівечених тіл, що лежать на вулиці в Хан-Юнісі на півдні Смуги Гази. Ізраїльські військові, які воюють з палестинськими бойовиками під проводом ХАМАС у Газі з жовтня 2023 року, визнали, що стріляли в цьому районі, і заявили, що розслідують цей інцидент.

Палестинські медики повідомили, що в результаті інциденту загинуло щонайменше 59 осіб і 221 було поранено, щонайменше 20 з них перебувають у критичному стані. Постраждалих везли до лікарні на цивільних автомобілях, рикшах і візках, запряжених віслюками. Це найбільша кількість загиблих за один день з моменту відновлення надання допомоги в Газі в травні.

У своїй заяві Армія оборони Ізраїлю повідомила, що натовп зібрався в безпосередній близькості від військ ЦАХАЛу, що діють в цьому районі.

"ЦАХАЛ знає про повідомлення про кількох поранених внаслідок вогню, відкритого ЦАХАЛом після наближення натовпу. Деталі інциденту з'ясовуються. Армія оборони Ізраїлю шкодує про будь-яку шкоду, заподіяну непричетним особам, і намагається звести її до мінімуму, наскільки це можливо, зберігаючи при цьому безпеку наших солдатів", - вказується у заяві.

Теги: #ізраїль #газа #обстріли

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