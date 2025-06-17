Іноземні дипломати відвідали місце російського удару по житловому будинку в Києві

Фото: МЗС

Представники понад 60 дипломатичних місій інших країн в Україні відвідали місце удару РФ в Солом’янському районі Києва, повідомили у МЗС.

На доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги МЗС організувало відвідання іноземним дипкорпусом місця удару Росії по багатоквартирному будинку на Солом’янці в Києві, аби іноземні дипломати на власні очі побачили наслідки російського терору. Керівників іноземних дипмісій на місце удару супроводив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

На місце удару РФ по житловому будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, з яких більш як 50 - на рівні керівників дипустанов.

"Ми вдячні іноземному дипкорпусу за солідарність з Україною та українцями на тлі російської агресії та варварських ударів. Наголошуємо на важливості посилення тиску на агресора та зміцнення України", - підкреслили в МЗС.

Іноземні дипломати також опублікували у соцмережах публікації про прибуття на місце російського удару. Зокрема посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен виставив відео з місця з підписом "Росія знову принесла смерть і руйнування мирному київському району".

Посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич опублікував у соцмережі Х фото з підписом "Росія бреше, руйнує та вбиває".

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць у Facebook теж повідомила, що відвідала місце удару РФ.