Інтерфакс-Україна
Події
16:58 17.06.2025

Іноземні дипломати відвідали місце російського удару по житловому будинку в Києві

1 хв читати
Іноземні дипломати відвідали місце російського удару по житловому будинку в Києві
Фото: МЗС

Представники понад 60 дипломатичних місій інших країн в Україні відвідали місце удару РФ в Солом’янському районі Києва, повідомили у МЗС.

На доручення міністра закордонних справ України Андрія Сибіги МЗС організувало відвідання іноземним дипкорпусом місця удару Росії по багатоквартирному будинку на Солом’янці в Києві, аби іноземні дипломати на власні очі побачили наслідки російського терору. Керівників іноземних дипмісій на місце удару супроводив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

На місце удару РФ по житловому будинку прибули представники понад 60 іноземних дипломатичних місій, акредитованих в Україні, з яких більш як 50 - на рівні керівників дипустанов.

"Ми вдячні іноземному дипкорпусу за солідарність з Україною та українцями на тлі російської агресії та варварських ударів. Наголошуємо на важливості посилення тиску на агресора та зміцнення України", - підкреслили в МЗС.

Іноземні дипломати також опублікували у соцмережах публікації про прибуття на місце російського удару. Зокрема посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен виставив відео з місця з підписом "Росія знову принесла смерть і руйнування мирному київському району".

Посол Польщі в Україні Пьотр Лукасевич опублікував у соцмережі Х фото з підписом "Росія бреше, руйнує та вбиває".

Посол Канади в Україні Наталка Цмоць у Facebook теж повідомила, що відвідала місце удару РФ.

Теги: #іноземні_дипломати #соломянський_район #мзс_україни #ракетний_удар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:45 17.06.2025
З будинку в Солом’янському районі врятували 26 людей, рятувальні роботи тривають – ДСНС

З будинку в Солом’янському районі врятували 26 людей, рятувальні роботи тривають – ДСНС

16:40 17.06.2025
В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

В Києві підтверджено загибель 10 осіб, під завалами ще можуть лишатися люди – Кличко

14:36 17.06.2025
Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

Деблоковано тіла ще двох людей на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Києві – КМВА

14:38 15.06.2025
МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

12:57 13.06.2025
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану, Сирії до стабілізації ситуації в регіоні

МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю, Ірану, Йорданії, Іраку, Лівану, Сирії до стабілізації ситуації в регіоні

12:20 13.06.2025
МЗС: в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході, нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію у війні проти України

МЗС: в Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході, нагадуємо, що іранський режим підтримує Росію у війні проти України

13:53 10.06.2025
Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України

Незабаром розпочнуться пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі - МЗС України

13:51 10.06.2025
МЗС України: важливо, аби за підсумками саміту НАТО був сигнал сили і єдності

МЗС України: важливо, аби за підсумками саміту НАТО був сигнал сили і єдності

13:23 10.06.2025
Якби на РФ був посилений тиск, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей - МЗС

Якби на РФ був посилений тиск, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей - МЗС

11:57 10.06.2025
Дві північнокорейські ракети збито під час масованої атаки РФ по Києву - МЗС

Дві північнокорейські ракети збито під час масованої атаки РФ по Києву - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора

Перший в Україні Меморіал воєнним розвідникам відкрито у Києві

Глава МВС: від ворожих ударів по всій Україні постраждали 139 осіб, з них 15 загинули, пошукові роботи тривають

В Києві 18 червня оголошене Днем жалоби – мер

ОСТАННЄ

Кількість загиблих в Одесі зросла до двох – прокуратура

Трамп достроково покинув саміт G7, не зустрівшись з Зеленським – ЗМІ

ЄБРР профінансує другу фазу проєкту з оцифрування геоданих в Україні – глава Міндовкілля

Точицький: сприйняття культури в Україні десь на рівні "міністр дістань квиточок"

МЗС після масованого обстрілу закликає світову спільноту вжити конкретних кроків для посилення тиску на РФ та зміцнення України

Обрано новий склад Наукового комітету Нацради з питань розвитку науки і технологій

На Київщині шукають ділянку для будівництва заводу з виробництва та переробки шин

Київ постраждав від однієї з найсмертоносніших атак за рік – заява Моніторингової місії ООН з прав людини

Постраждали від обстрілу інфраструктурні об`єкти "Укрзалізниці" для перевезення зерна

Трьох ворожих агентів засудили до 15 років позбавлення волі за підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА