Рада ухвалила зміни до законодавства щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця

Верховна Рада уточнила положення закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо призначення та отримання одноразової грошової допомоги утриманцям загиблого військовослужбовця, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"В цілому ухвалено законопроєкт про призначення та отримання утриманцями загиблого військового одноразової грошової допомоги №13129. Його підтримали 256 нардепів з усіх фракцій", - написала Геращенко в Телеграмі у вівторок.

За словами Геращенко, утриманці загиблого військовослужбовця можуть претендувати на отримання одноразової грошової допомоги.

"Це можуть бути діти, батьки, дружина чи чоловік, які втратили своїх близьких на війні", - зазначила народна депутатка.

Як повідомлялось, закон уточнює положення статті 16-1 даного закону. Запропоновані зміни встановлюють, що до членів сімей загиблих (померлих) осіб належать їх утриманці, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного або резервіста".