Шмигаль про масовану атаку на Київ: Росія має понести відповідальність

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Світ має тиснути на РФ, що продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних жителів, Росія має понести за це відповідальність, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками огляду місця трагедії 9-поверхового житлового будинку у Києві, де прямим попаданням крилатої ракети зруйновано цілий під'їзд.

"Разом з віцепрем’єр-міністром Олексієм Кулебою, міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком та головою КМВА Тимуром Ткаченком оглянули наслідки обстрілу 9-поверхового житлового будинку в Києві, у який вночі поцілила російська крилата ракета. Прямим попаданням зруйновано цілий під’їзд, включаючи бетонні перекриття в підвал", - написав він у телеграмі у вівторок.

"Світ мусить тиснути на агресора, щоб змусити зупинити вбивство українців та руйнування наших мирних міст. Росія має понести відповідальність", - наголосив прем'єр.

Шмигаль повідомив, що для робот на місце трагедії залучено більш ніж 2 тис. рятувальників, поліцейських та комунальників. Для пошуку людей залучено кінологічні підрозділи. Працівники ДСНС роблять усе можливе, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкції, оперативно розібрати завали та врятувати постраждалих. Оперативний штаб забезпечує координацію рятувальних робіт, надання медичної допомоги. Люди отримають усю необхідну підтримку. Вже зараз іде робота з організації тимчасового житла.

"Держава надасть всю необхідну допомогу постраждалим", - запевнив прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу столиці проводяться у всіх постраждалих районах — це понад 27 локацій.