Прохолодна погода з короткочасними дощами збережеться в Україні найближчі два дні

Невеликі короткочасні дощі та грози у середу, 18 червня очікуються лише на сході України, на решті території – без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 20°; вдень 24-29°, у північних та східних областях 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 19-24°.

У Києві у середу без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 18 червня найвища температура вдень була 33,8 в 1918р., найнижча вночі 5,9 в 1911р.

У четвер, 19 червня, вночі без опадів, вдень в Україні, крім півдня, короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на заході та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 20°, вдень 26-31°, на заході та півночі країни 21-26°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°

У Києві у четвер вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.