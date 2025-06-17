Інтерфакс-Україна
Події
11:06 17.06.2025

Переміщення українців не треба сприймати як постійну втрату людського капіталу - представниця УВКБ ООН

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Переміщення українців не треба сприймати як постійну втрату людського капіталу - представниця УВКБ ООН

Представниця Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Кароліна Ліндхольм-Біллінг вважає, що переміщення українців не треба сприймати як постійну втрату людського капіталу.

"Внутрішнє переміщення і зовнішнє переміщення українців не має порівнюватися з постійною втратою людського капіталу", - сказала вона на форумі "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery" у вівторок в Києві.

За її словами, згідно з опитуваннями 61% українців за кордоном сподіваються на повернення до України, а також вона відзначила, що 1,3 млн українців уже повернулися, починаючи з літа 2022 року.

Вона додала, що на сьогодні 5,6 млн українців зареєстровані як біженці за кордоном, а майже 10 млн перебувають у стані тимчасового переміщення.

Постійний координатор ООН та Координатор з гуманітарних питань в Україні Маттіас Шмале, зазначив, що в Україні немає розрізнення між переселенцями і місцевими мешканцями, зокрема, існують рівні можливості в освіті і охороні здоровʼя, але необхідно звертати увагу на проблеми переселенців стосовно житла і можливостей праці.

Теги: #кароліна_ліндхольм_біллінг #оон #біженці

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