Інтерфакс-Україна
Події
09:47 17.06.2025

Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

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Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку у Києві, у який влучила російська ракета, повідомив голова МВС Ігор Клименко

"Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", - написав він у телеграм у вівторок.

Крім того, за інформацією глави МВС, ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла:

- у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено

- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено

- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.

 

Теги: #київ #клименко #жертви #обстріли

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