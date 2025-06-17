09:47 17.06.2025
Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко
Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку у Києві, у який влучила російська ракета, повідомив голова МВС Ігор Клименко
"Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", - написав він у телеграм у вівторок.
Крім того, за інформацією глави МВС, ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.
Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла:
- у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено
- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено
- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.