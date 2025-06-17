Щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців київського будинку, зруйнованого російською ракетою – Клименко

Є інформація про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку у Києві, у який влучила російська ракета, повідомив голова МВС Ігор Клименко

"Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу", - написав він у телеграм у вівторок.

Крім того, за інформацією глави МВС, ще одну людину деблокували рятувальники ДСНС зі зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Києві.

Загалом кількість жертв російської атаки по України зросла:

- у Києві загинуло 14 осіб, 60 поранено

- в Одесі - 1 людина загинула, 10 поранено

- у Київській та Чернігівській областях - по 1 травмованій особі.