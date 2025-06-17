Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

Російські війська у ніч на вівторок масовано атакують Київщину, в одному з районів постраждала жінка, також є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог масовано атакує Київщину БпЛА та ракетами. Під ударами мирні населені пункти області. У Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається", - написав він в телеграмі.

За словами Калашника, також пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.

Детальна інформація згодом.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5845