Інтерфакс-Україна
Події
03:40 17.06.2025

Ворог масовано атакує Київщину, є поранена та пошкодження – ОВА

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Російські війська у ніч на вівторок масовано атакують Київщину, в одному з районів постраждала жінка, також є пошкодження цивільної інфраструктури, повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

"Ворог масовано атакує Київщину БпЛА та ракетами. Під ударами мирні населені пункти області. У Вишгородському районі поранено жінку 1970 року народження. У неї різана рана правого плеча. Необхідна медична допомога надається", - написав він в телеграмі.

За словами Калашника, також пошкоджено приватний будинок. У ньому вибиті вікна.

У Броварському районі унаслідок ворожої атаки сталося загорання даху приватного будинку. Також фіксується пожежа господарчої будівлі на території підприємства.

Детальна інформація згодом.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5845

Теги: #постраждала #київщина #атака

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