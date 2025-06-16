Україна й Австрія підписали п'ять документів, зокрема, у сфері безпеки - ОП

Україна та Австрія в понеділок, 16 червня, підписали п’ять документів у сферах безпеки, повернення викрадених Росією українських дітей, сільського господарства, регіональної співпраці та відбудови.

Як повідомляє Офіс президента України, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та федеральна міністерка європейських і міжнародних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер уклали декларацію про наміри про політичне співробітництво, а також співпрацю у відбудові України, спільне комюніке щодо безпеки та повернення з Росії незаконно вивезених українських дітей.

Окрім того, міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль і федеральний міністр сільського та лісового господарства, захисту клімату та довкілля, регіонів та водного господарства Австрії Норберт Точніг підписали меморандум про співпрацю у сфері сільського господарства.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та голова федеральної землі Верхня Австрія Томас Штельцер уклали меморандум про взаєморозуміння між Одеською ОВА та федеральною землею Верхня Австрія, який передбачає співпрацю в різних сферах з окремим фокусом на відбудову Одеської області.

Голова Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України Лілія Пашинна та президент Спілки австрійських громад Йоганнес Прессль підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розбудови міжрегіонального та муніципального співробітництва.