Інтерфакс-Україна
Події
12:43 16.06.2025

Єрмак анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського

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Єрмак анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського

 У президента України Володимира Зеленського та команди буде чимало міжнародних зустрічей, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Буде чимало міжнародних зустрічей у Президента та команди. Важливі теми - оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш ВПК", - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Раніше австрійські медіа повідомляли, що Зеленський, можливо, відвідає з візитом Австрію 16 червня.

Також Axios в понеділок повідомляє, що Зеленський і президент США Дональд Трамп матимуть окрему зустріч під час саміту G7, що проходить у Канаді.

Теги: #зустрічі #зеленський

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