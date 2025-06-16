Єрмак анонсував міжнародні зустрічі у Зеленського

У президента України Володимира Зеленського та команди буде чимало міжнародних зустрічей, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Буде чимало міжнародних зустрічей у Президента та команди. Важливі теми - оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш ВПК", - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

Раніше австрійські медіа повідомляли, що Зеленський, можливо, відвідає з візитом Австрію 16 червня.

Також Axios в понеділок повідомляє, що Зеленський і президент США Дональд Трамп матимуть окрему зустріч під час саміту G7, що проходить у Канаді.