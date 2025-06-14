Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині

Президент Володимир Зеленський поавідомив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

"Була доповідь головкома Олександра Сирського по фронту по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати", - сказав він у зверненні в суботу.

За словами президента, за підсумками цих днів на особливу вдячність заслуговують військові 225-го окремого штурмового полку - саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки.