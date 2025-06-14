Інтерфакс-Україна
Події
18:38 14.06.2025

УЧХ працював на місці російського обстрілу Запоріжжя

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УЧХ працював на місці російського обстрілу Запоріжжя
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місці російського обстрілу Запоріжжя в суботу вранці.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Запорізькій області надавали допомогу на місці ранкової атаки у Запоріжжі. Волонтери провели обхід територій для виявлення постраждалих, надавали першу психологічну допомогу та чергували на випадок надання першої допомоги", - поінформував УЧХ у фейсбуці в суботу.

Як повідомлялося, Запоріжжя зазнало атаки 14 ворожих безпілотних літальних апаратів у суботу вранці. У результаті атаки поранено двох поліцейських. Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство, пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках.

Теги: #запоріжжя #тчху #обстріл #учх

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