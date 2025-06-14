Інтерфакс-Україна
Події
14:22 14.06.2025

СБУ затримала ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ

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СБУ затримала ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ
Фото: https://t.me/SBUkr/

Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у нашу державу.

Як повідомляє СБУ в телеграм-каналі, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ.

Це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери.

У разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника.

Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.

Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на S200 тис. вони обіцяли домовитися "зі своїми контактерами" про позитивні висновки щодо зазначених виробів.

Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #сбу

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