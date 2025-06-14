Інтерфакс-Україна
Події
10:48 14.06.2025

Внаслідок обстрілу Дніпропетровщини загинув 72-річний чоловік - поліція

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13 червня агресори вдарили з артилерії по одному з сіл Покровської громади на Дніпропетровщини – снаряд влучив по присадибній ділянці, внаслідок влучання загинув 72-річний місцевий мешканець, повідомляє Нацполіція у суботу у телеграм-каналі.

Під обстрілами окупантів перебували місто Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська сільська територіальні громади.

Пошкоджено інфраструктуру, адмінбудівлю, приватні оселі та 14-поверховий будинок в центрі Нікополя - ворог атакував його двічі FPV-дронами.

Правоохоронці документують наслідки ворожих влучань та збирають речові докази. Робота на місцях ударів триває.

Теги: #дніпропетровщина #загиблий #обстріл

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