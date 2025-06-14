Інтерфакс-Україна
Події
06:55 14.06.2025

Іран погрожує завдати ударів по регіональних базах країн, які захищають Ізраїль

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Іран розглядає можливість розширення атак проти Ізраїлю та погрожує завдати ударів по регіональних об’єктах країн, які намагатимуться його підтримати, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За словами джерела, Тегеран залишає за собою право на жорстку відповідь, керуючись "нормами міжнародного права".

"Будь-яка країна, яка намагається захистити режим від операцій Ірану, у свою чергу, побачить, як її регіональні бази та позиції стануть новими цілями", – наголосив чиновник.

Як повідомлялося, за інформацією ізраїльського та високопоставленого американського чиновника стало відомо, що Сполучені Штати допомогли Ізраїлю у перехопленні вхідних балістичних ракет.

Джерело: https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl#cmbvg0j3u002w3b76nxw5vcfd

Теги: #іран #ізраїль #заява #атака

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