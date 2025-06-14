Іран погрожує завдати ударів по регіональних базах країн, які захищають Ізраїль

Іран розглядає можливість розширення атак проти Ізраїлю та погрожує завдати ударів по регіональних об’єктах країн, які намагатимуться його підтримати, повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого іранського чиновника.

За словами джерела, Тегеран залишає за собою право на жорстку відповідь, керуючись "нормами міжнародного права".

"Будь-яка країна, яка намагається захистити режим від операцій Ірану, у свою чергу, побачить, як її регіональні бази та позиції стануть новими цілями", – наголосив чиновник.

Як повідомлялося, за інформацією ізраїльського та високопоставленого американського чиновника стало відомо, що Сполучені Штати допомогли Ізраїлю у перехопленні вхідних балістичних ракет.

Джерело: https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl#cmbvg0j3u002w3b76nxw5vcfd