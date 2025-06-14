Іран завдав удару балістичними ракетами по ізраїльській штаб-квартирі Кірія – ЗМІ

Іранські балістичні ракети вразили штаб-квартиру збройних сил Ізраїлю Кір’ят, відому як ізраїльська версія Пентагону, під час масштабної ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем, повідомляє Fox News.

"Це ізраїльська версія Пентагону, Кір’ят. І будівля на цьому з’єднанні щойно постраждала", – йдеться в повідомленні одного з кореспондентів мовника.

Попри активну роботу систем протиракетної оборони Ізраїлю та США – Iron Dome, David’s Sling, Arrow, Patriot і THAAD – частині іранських ракет вдалося подолати захист.

Джерело: https://www.foxnews.com/live-news/israel-launches-preemptive-strike-on-iran-s-capital-tehran