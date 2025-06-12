Інтерфакс-Україна
Події
12:19 12.06.2025

Кількість жертв ворожої атаки на підприємство в Харкові 7 червня збільшилась до 8-ми

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Кількість жертв ворожої атаки на підприємство в Харкові 7 червня збільшилась до 8-ми
Фото: ДСНС Харківщини

(оновлена)

На території підприємства в Київському районі Харкова з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок комбінованої масованої ворожої атаки 7 червня, деблоковано ще два тіла, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Щойно рятувальники вилучили тіло вже п'ятої людини з-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова. Сьогодні вранці також було деблоковано тіло четвертої жертви російської атаки по цьому підприємству", - написав він у телеграмі у четвер.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих у день обстрілу, а також про тіла трьох осіб, що були знайдені під завалами.

Пошуково-рятувальні заходи продовжуються.

Теги: #харків #жертви #7_червня

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