Інтерфакс-Україна
Події
18:55 11.06.2025

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 5 - прокуратура

1 хв читати

Рятувальники протягом середи деблокували з-під завалів будівлі підприємства в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок ворожої атаки 7 червня, два тіла, за попередніми даними, загиблих жінок.

"Отже, станом на зараз кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої російської атаки по Харкову 7 червня зросла вже до пʼятьох людей", - повідомляє преслужба Харківської облпрокуратури.

Теги: #харків #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:33 11.06.2025
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків зросла до 4 - Терехов

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків зросла до 4 - Терехов

14:55 11.06.2025
Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривали відключення

Ворог атакував енергетичний об'єкт на Херсонщині, можливі тривали відключення

13:46 11.06.2025
Під завалами знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Під завалами знайдено тіло ще одного загиблого внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

09:34 11.06.2025
У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків

У лікарні помер один із постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків

03:18 11.06.2025
Серед шпиталізованих після атаки ворожих БпЛА на Харків 2-річна дівчинка і 15-річний підліток - Синєгубов

Серед шпиталізованих після атаки ворожих БпЛА на Харків 2-річна дівчинка і 15-річний підліток - Синєгубов

02:12 11.06.2025
В Харкові вже 2 загиблих та 28 постраждалих - Терехов

В Харкові вже 2 загиблих та 28 постраждалих - Терехов

01:27 11.06.2025
Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина - мер

Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина - мер

00:48 11.06.2025
Харків під масованою атакою ворожих безпілотників – мер

Харків під масованою атакою ворожих безпілотників – мер

14:26 10.06.2025
УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ

УЧХ допомагають постраждалим після повітряних атак РФ

13:58 10.06.2025
Внаслідок масованої нічної повітряної атаки у Києві загинула жінка – КМВА

Внаслідок масованої нічної повітряної атаки у Києві загинула жінка – КМВА

ВАЖЛИВЕ

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

ОСТАННЄ

Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" закликають міжнародну спільноту активізувати підтримку України – декларація

Зеленський та учасники саміту Україна – Південно-Східна Європа вшанували пам’ять полеглих воїнів

Новий президент Румунії: єдина мова, яку Росія розуміє, – це сила

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Росіяни атакували з дрона дитину у Херсонській області – ОВА

Сербія готова долучитися до відновлення "одного-двох українських міст або регіону" для підтримки народу України - Вучич

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні - Санду

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА