Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 5 - прокуратура

Рятувальники протягом середи деблокували з-під завалів будівлі підприємства в Київському районі Харкова, зруйнованої внаслідок ворожої атаки 7 червня, два тіла, за попередніми даними, загиблих жінок.

"Отже, станом на зараз кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої російської атаки по Харкову 7 червня зросла вже до пʼятьох людей", - повідомляє преслужба Харківської облпрокуратури.