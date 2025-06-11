Кількість загиблих внаслідок нічної атаки БпЛА на Харків зросла до 4 - Терехов

Ще одна постраждала внаслідок масованої нічної атаки ворожих дронів на Харків померла у лікарні, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Щойно стало відомо про смерть ще однієї людини, що отримала поранення внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу. Вранці у лікарні помер її чоловік, а зараз і вона, його дружина", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Таким чином загальна кількість загиблих внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Харків зросла до 4.