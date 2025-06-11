Держдеп закликав РФ "негайно припинити" удари по Україні

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Державний департамент США закликав РФ "негайно припинити" удари по Україні, додавши, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією з обстрілами, та наголосивши, що "настав час покласти край війні", повідомляє агентство Reuters.

"Росія повинна негайно припинити удари по містах України. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.