Інтерфакс-Україна
Події
11:31 11.06.2025

Держдеп закликав РФ "негайно припинити" удари по Україні

1 хв читати
Держдеп закликав РФ "негайно припинити" удари по Україні
Фото: Getty Images

Державний департамент США закликав РФ "негайно припинити" удари по Україні, додавши, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією з обстрілами, та наголосивши, що "настав час покласти край війні", повідомляє агентство Reuters.

"Росія повинна негайно припинити удари по містах України. Ми засуджуємо ці удари і висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам усіх постраждалих", - заявила речниця Держдепу Теммі Брюс.

Теги: #припинення #атаки_рф #держдеп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:03 06.06.2025
Зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та 2022 році, триває вже 1198 днів – Маркарова

Зло, розпочате Росією без причини у 2014 році та 2022 році, триває вже 1198 днів – Маркарова

16:56 05.06.2025
Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ

Умєров назвав удари по Херсону, Прилуках і Харкову частиною щоденного терору і закликав до санкцій та ізоляції РФ

14:08 05.06.2025
Єрмак: Путін - терорист, який намагається вдавати "миротворця"

Єрмак: Путін - терорист, який намагається вдавати "миротворця"

09:21 28.05.2025
Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

Україну минулої ночі атакували 5 "Іскандерів", авіаракета та 88 безпілотників, зафіксовано 8 влучань

01:41 19.05.2025
Макрон: Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню

Макрон: Путін має доказати, що справді хоче миру та прийняти 30-денне припинення вогню

20:30 12.05.2025
Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

21:48 03.05.2025
Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – Зеленський

Україна готова якнайшвидше переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – Зеленський

21:22 20.04.2025
Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

Державний департамент США заявив, що вітатиме продовження режиму припинення вогню

14:55 27.03.2025
"Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон

"Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон

22:51 26.03.2025
Україна погодилась на безумовне припинення вогню, щоб довести країнам Близького Сходу, що на нього не погодиться РФ – Зеленський

Україна погодилась на безумовне припинення вогню, щоб довести країнам Близького Сходу, що на нього не погодиться РФ – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників

Російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 32 населених пунктах Сумської області

Генштаб зафіксував впродовж доби 220 бойових зіткнень

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Зеленський: сьогодні з полону в Україну повернулись важкопоранені і поранені воїни

ОСТАННЄ

Частина рішень щодо розробок воєнного ШІ вже працює в Україні - Єрмак

Колишню суддю ОАСК засуджено до 5,5 років тюрми за хабарництво

Після судово-медичної експертизи буде надано сприяння у репатріації в Україну тіл двох загиблих у Бельгії українок

В Україну повернули тіла 1212 полеглих Захисників

У підозрюваного в стрілянині в Австрії знайшли прощальне відео та саморобну бомбу

Новий президент Румунії відвідає Одесу в середу

Трамп має намір утримувати в Гуантанамо іноземців, які незаконно перебувають у США, серед них є українці

Президент Сербії відвідає Україну в середу

Для проведення спецоперації "Павутина" використали дрони, розроблені та виготовлені інженерами СБУ, - джерело

Міноборони домоглося відшкодування майже 24 млн грн безпідставно виплачених премій військовим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА