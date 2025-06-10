КШППВ фіксує нову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) зафіксував чергову хвилю дзвінків до родичів українських військовополонених, у яких невідомі особи, які представляються "представниками російських органів, відповідальних за обмін", намагаються чинити тиск та маніпулювати довірою близьких полнених.

"Невідомі спонукають масово надсилати електронні звернення до державних і міжнародних структур, надсилати докази (фото/скріншоти листів) у приватні повідомлення, а також поширювати ці "інструкції" в чатах родин зниклих безвісти", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Для "зручності" вони надають орієнтовний тест звернень та перелік установ, до яких нібито слід звертатися, серед яких Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Національне інформаційне бюро, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Управління Верховного комісара ООН з прав людини (OHCHR) та Адміністрація Президента США (Білий дім).

"Ці дії не мають нічого спільного з офіційними механізмами обміну військовополонених. Це – чергова інформаційно-психологічна операція агресора, яка має на меті посіяти паніку, дестабілізувати суспільство та дискредитувати державні органи", - наголошують в штабі.

Координаційний штаб закликає у подібних випадках не довіряти таким телефонним абонентам, а відразу звертатися до правоохоронних органів та до Координаційного штабу.