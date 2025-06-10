Кількість жертв стрілянини у школі в Австрії збільшилася до 10 – ЗМІ

Кількість жертв стрілянини у школі австрійського міста Грац збільшилася до десяти осію, повідомляє у вівторок видання Kronen Zeitung.

"Незадовго до 10 години ранку вівторка в школі в районі Ленд сталася стрілянина. Кількість жертв продовжує зростати: на даний момент підтверджено вже десять загиблих, серед яких і нападник", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Раніше повідомлялось про вісьмох загиблих.

Наразі також відомо, що ще 28 людей – у лікарнях.

Ймовірно, стрільцем був колишній студент, який вважав себе жертвою булінгу. Вважається, що 22-річний чоловік застрелився, його знайшли у вбиральні, додає газета.

Грац – друге за величиною місто Австрії, розташоване на південному сході країни.