Інтерфакс-Україна
Події
13:55 10.06.2025

Кількість жертв стрілянини у школі в Австрії збільшилася до 10 – ЗМІ

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Кількість жертв стрілянини у школі австрійського міста Грац збільшилася до десяти осію, повідомляє у вівторок видання Kronen Zeitung.

"Незадовго до 10 години ранку вівторка в школі в районі Ленд сталася стрілянина. Кількість жертв продовжує зростати: на даний момент підтверджено вже десять загиблих, серед яких і нападник", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Раніше повідомлялось про вісьмох загиблих.

Наразі також відомо, що ще 28 людей – у лікарнях.

Ймовірно, стрільцем був колишній студент, який вважав себе жертвою булінгу. Вважається, що 22-річний чоловік застрелився, його знайшли у вбиральні, додає газета.

Грац – друге за величиною місто Австрії, розташоване на південному сході країни.

 

Теги: #австрія #стрілянина

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