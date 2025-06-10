Інтерфакс-Україна
Події
02:51 10.06.2025

Падіння уламків російських дронів зафіксовано в п'яти районах Києва - Ткаченко

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Падіння уламків збитих цілей та пошкодження зафіксовано в низці локацій столиці, повідомляє станом на 2:37 вівторка начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння уламків збитих цілей, пошкоджень внаслідок російської атаки: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський райони. Є пошкодження житлових будинків і пожежі. На місці працюють рятувальники. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Джерело: ttps://t.me/tkachenkotymur/1271

Теги: #київ #атака #бпла

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