Падіння уламків російських дронів зафіксовано в п'яти районах Києва - Ткаченко

Падіння уламків збитих цілей та пошкодження зафіксовано в низці локацій столиці, повідомляє станом на 2:37 вівторка начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Наразі є інформація про низку локацій з фіксацією падіння уламків збитих цілей, пошкоджень внаслідок російської атаки: Деснянський, Шевченківський, Подільський, Дарницький, Оболонський райони. Є пошкодження житлових будинків і пожежі. На місці працюють рятувальники. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Джерело: ttps://t.me/tkachenkotymur/1271