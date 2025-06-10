02:33 10.06.2025
Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА
Масована атака російських дронів по Києву попередньо призвела до руйнувань в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах столиці, повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм.
Інформація про масштаб уточнюється.
"Наразі триває атака на Київ. Ворожі дрони атакують одночасно кілька районів міста. Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", - закликав Ткаченко.
Далі буде
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1270