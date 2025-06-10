Інтерфакс-Україна
Події
02:33 10.06.2025

Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА

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Масована атака російських дронів по Києву попередньо призвела до руйнувань в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах столиці, повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм.

Інформація про масштаб уточнюється.

"Наразі триває атака на Київ. Ворожі дрони атакують одночасно кілька районів міста. Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", - закликав Ткаченко.

Далі буде

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1270

Теги: #київ #атака #бпла

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