Ворожі БпЛА атакують Київ одночасно в кількох районах – КМВА

Масована атака російських дронів по Києву попередньо призвела до руйнувань в Деснянському, Оболонському, Шевченківському районах столиці, повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко в Телеграм.

Інформація про масштаб уточнюється.

"Наразі триває атака на Київ. Ворожі дрони атакують одночасно кілька районів міста. Працює ППО! Залишайтеся в укриттях!", - закликав Ткаченко.

Далі буде

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1270