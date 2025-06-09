Інтерфакс-Україна
Події
16:05 09.06.2025

Голова МЗС Литви: світ має залишатися єдиним у підтримці України, яка захищає не лише свою територію, а й всю Європу

1 хв читати
Голова МЗС Литви: світ має залишатися єдиним у підтримці України, яка захищає не лише свою територію, а й всю Європу
Фото: https://x.com/BudrysKestutis/status/1932028389562503348

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував свою поїздку до Києва, заявивши, що потяг рухався "крізь град ракет та безпілотників".

"Сьогодні я в Києві – місті, понівеченому війною, але незламному духом. Останніми тижнями Росія посилила свої ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на цивільну інфраструктуру, будинки та навіть лікарні. Цього ранку наш поїзд мав пройти крізь град ракет та безпілотників, що вразили міста Рівне та Дубне. Всього кілька днів тому внаслідок удару по Харкові загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Це не нещасні випадки – це навмисні акти терору, спрямовані на зламання волі України", - наголосив Будріс у своєму дописі в соцмережі Х.

"Але Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Мир не прийде через умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці України – у військовому, економічному та політичному плані", - додав міністр.

Теги: #литва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 09.06.2025
"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

"Нова пошта" відкрила сортувальний хаб у Литві

22:12 02.06.2025
Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

Ми всі погодилися з необхідністю продовження підтримки України - Павел

00:02 28.05.2025
Литва вручила РФ ноту протесту через військові злочини в Україні

Литва вручила РФ ноту протесту через військові злочини в Україні

09:22 27.05.2025
Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський повідомив про початок обміну, що триватиме кілька днів

Єрмак і радники лідерів країн Європи скоординували кроки в рамках підготовки до саміту G7

ДБР повідомило про підозру в незаконному збагаченні колишньому керівнику одного з управлінь сил логістики ЗСУ

ППО знищила усі 4 "Кинджали", загалом знешкоджено 479 ворожих засобів ураження із 499

На аеродромі "Саваслейка" уражено два літаки, ймовірно, МІГ-31 та СУ-30/34

ОСТАННЄ

Рада ЄС 13 червня планує ухвалити рішення про продовження тимчасового захисту українців до весни 2027 року

Мешканець Нікополя загинув через атаку з БпЛА

Верховний Суд підтвердив законність примусового відчуження акцій "Укртатнафти" на користь держави

Генштаб ЗСУ: майже чверть всіх боєзіткнень відбулася на покровському напрямку

Польське головування в ЄС сподівається, що перший переговорний кластер щодо вступу України в ЄС буде відкрито у другій половині 2025 року

За минулий тиждень із Сумської області евакуйовано 897 осіб, підлягають евакуації ще більше 34 тисяч – поліція

Ізраїль передавав Україні системи Patriot – посол

Засуджено викрадачів, які вимагали за 20-річного одесита $1 млн викупу – Нацполіція

"Метінвест" представив проєкт соцбудинку за концепцією "Сталева мрія" для допомоги постраждалим від війни

Корпус "Хартія" і KSE розпочинають спільні освітні та технологічні проєкти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА