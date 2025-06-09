Голова МЗС Литви: світ має залишатися єдиним у підтримці України, яка захищає не лише свою територію, а й всю Європу

Фото: https://x.com/BudrysKestutis/status/1932028389562503348

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прокоментував свою поїздку до Києва, заявивши, що потяг рухався "крізь град ракет та безпілотників".

"Сьогодні я в Києві – місті, понівеченому війною, але незламному духом. Останніми тижнями Росія посилила свої ракетні та безпілотні атаки, спрямовані на цивільну інфраструктуру, будинки та навіть лікарні. Цього ранку наш поїзд мав пройти крізь град ракет та безпілотників, що вразили міста Рівне та Дубне. Всього кілька днів тому внаслідок удару по Харкові загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Це не нещасні випадки – це навмисні акти терору, спрямовані на зламання волі України", - наголосив Будріс у своєму дописі в соцмережі Х.

"Але Україна твердо стоїть, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу. Мир не прийде через умиротворення. Світ має залишатися єдиним у підтримці України – у військовому, економічному та політичному плані", - додав міністр.